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    «Арсенал» назначил капитаном травмированного Мертезакера

    Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер избран капитаном команды на предстоящий сезон. Интересно, что 31-летний игрок является на данный момент травмированным, а его восстановление может занять около пяти месяцев. Возможно, таким образом тренерский штаб и футболисты решили выразить немцу свою поддержку.

    Мертезакер получил право выводить «канониров» на поле с капитанской повязкой после того, как клуб покинул Микель Артета, завершивший карьеру игрока. Отметим, что в воскресном поединке первого тура АПЛ против «Ливерпуля», функции вице-капитана будут возложены на хавбека Санти Касорлу.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    13.08.2016 15:11
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