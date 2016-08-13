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    Эмери: «Я доволен тактической работой, которую мы проделали»

    Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал игру своей команды в матче «Бастией» (1:0) в первом туре чемпионата Франции.

    «Мы очень довольны игрой и эти три очка должны придать нам уверенности. Я доволен тактической работой, которую мы проделали и рад тому, как футболисты со скамейки запасных смогли войти в игру.

    Но сегодня это была не совсем та игра, которую я хотел увидеть. Во втором тайме мы играли лучше», – заявил Эмери.

    Источник: Goal.com

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    13.08.2016 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 12:03

      Вот вам и "тренеришка". Где сейчас Эмери, и где Спартак. Чего добился Эмери за эти годы и сколькими трофеями украсил свою полку Глушаков

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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov > Joko21 13 августа 2016, 12:41

      В камеру крикнул Дзюба про "тренеришку", вот и с "игрочишки" надо трофеи спрашивать. Глушаков как бы не афишировал мнение об Эмери.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > pashok_shatalov 13 августа 2016, 12:47

      Глушаков - это главное олицетворение нынешнего Спартака

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