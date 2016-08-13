Эмери: «Я доволен тактической работой, которую мы проделали»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал игру своей команды в матче «Бастией» (1:0) в первом туре чемпионата Франции.

«Мы очень довольны игрой и эти три очка должны придать нам уверенности. Я доволен тактической работой, которую мы проделали и рад тому, как футболисты со скамейки запасных смогли войти в игру.

Но сегодня это была не совсем та игра, которую я хотел увидеть. Во втором тайме мы играли лучше», – заявил Эмери.