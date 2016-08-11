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    Россия сохранила за собой 38-е место в рейтинге ФИФА

    Сборная России сохранила за собой 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Сегодня на сайте ФИФА был опубликован рейтинг по состоянию на август 2016 года.

    Рейтинг ФИФА:
    1 (1). Аргентина – 1585 очков
    2 (2). Бельгия – 1401
    3 (3). Колумбия – 1331
    4 (4). Германия – 1319
    5 (5). Чили – 1316
    6 (6). Португалия – 1266
    7 (7). Франция – 1189
    8 (8). Испания – 1165
    9 (9). Бразилия – 1156
    10 (10). Италия – 1155
    ...
    38 (38). Россия 728.

    Минимальные изменения в рейтинге связаны с тем, что за месяц было проведено лишь два товарищеских матча.

    Источник: ФИФА

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    11.08.2016 11:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 11 августа 2016, 18:01

      ура товарищи! 38 место не 108!!! надо радоваться )

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 11 августа 2016, 15:22

      Кто эти рейтинги составляет как Бельгия на втором месте очутилась

      0
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 11 августа 2016, 14:29

      Есть слова, но все матерные !

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 августа 2016, 13:06

      Бельгия, Колумбия и Россия не на своих местах, должны быть значительно ниже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 12:54

      Опять мы в сотке. Аллилуйя. Это ли не чудо?

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 августа 2016, 12:32

      СОХРАНИЛА!!! Ахаха троли ))))

      1
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 11 августа 2016, 12:27

      я всю ночь не спал,думал,не потеряет ли Россия 38 место в рейтинге ФИФА?
      Господи...как же стыдно за этих людей...

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng > Nickey76 11 августа 2016, 13:28

      а я верил, что не потеряет.....

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > eleng 11 августа 2016, 15:20

      оптимист!)

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      Рейтинг: +354

      valike35 11 августа 2016, 12:21

      Бельгия че забыла на 2? Ничего не выиграла, а выше всех

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 августа 2016, 12:05

      Ура, ура, ура...

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 11 августа 2016, 11:56

      Колумбия?

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