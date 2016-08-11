Варди: «Муса имеет отличную скорость и умеет решить момент»

Как он стал играть за Лестер, такое ощущение что ещё быстрей бегать начал
Нападающий «Лестера» Джейми Варди уверен, что приход форварда Ахмеда Мусы сделает нападение «лис» еще сильнее.
«Я наблюдал, как этот футболист играл в Лиге чемпионов, когда он выступал за ЦСКА, и он всегда имел отличную скорость и результативно решить момент.
Буду надеяться, что в нашей атаке появятся новые, яркие краски. Это хорошо, что конкуренция возросла. Чем больше она будет, тем больше каждый выкладывается на тренировочном поле, желая попасть в стартовый состав. Это пойдет на пользу клубу», — сказал Варди в интервью Leicester Mercury.