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    Варди: «Муса имеет отличную скорость и умеет решить момент»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди уверен, что приход форварда Ахмеда Мусы сделает нападение «лис» еще сильнее.

    «Я наблюдал, как этот футболист играл в Лиге чемпионов, когда он выступал за ЦСКА, и он всегда имел отличную скорость и результативно решить момент.

    Буду надеяться, что в нашей атаке появятся новые, яркие краски. Это хорошо, что конкуренция возросла. Чем больше она будет, тем больше каждый выкладывается на тренировочном поле, желая попасть в стартовый состав. Это пойдет на пользу клубу», — сказал Варди в интервью Leicester Mercury.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2016 06:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 августа 2016, 10:31

      Как он стал играть за Лестер, такое ощущение что ещё быстрей бегать начал

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 11 августа 2016, 09:16

      Мусика жалко..хороший футболист..зря отпустили..

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 09:11

      Лишь бы Варди на скамейку не сел)

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 августа 2016, 07:16

      Да

      0
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