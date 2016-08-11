Янузай на правах аренды перейдет в «Сандерленд»

Раз продавать боятся, значит в него все еще верят. Хотя делали б как Реал, полноценный трансфер, но с первоочередным правом выкупа по определенной цене.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай будет отдан в аренду. 21-летний футболист отправится в «Сандерленд», где будет выступать до конца сезона-2016/17.
Стоит отметить, что в услугах хавбека был заинтересован главный тренер «черных котов» Дэвид Мойес, который хотел заполучить Янузая в свою команду на постоянной основе, однако руководство манкунианцев отказалось продавать игрока.