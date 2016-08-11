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    Янузай на правах аренды перейдет в «Сандерленд»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай будет отдан в аренду. 21-летний футболист отправится в «Сандерленд», где будет выступать до конца сезона-2016/17.

    Стоит отметить, что в услугах хавбека был заинтересован главный тренер «черных котов» Дэвид Мойес, который хотел заполучить Янузая в свою команду на постоянной основе, однако руководство манкунианцев отказалось продавать игрока.

    Источник: Manchester Evening News

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    11.08.2016 00:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2016, 09:10

      Раз продавать боятся, значит в него все еще верят. Хотя делали б как Реал, полноценный трансфер, но с первоочередным правом выкупа по определенной цене.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Kulimen 11 августа 2016, 12:41

      Моуриньо сказал, что не хочет повторения истории с Погба)) поэтому только в аренду отдают Янузая)

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