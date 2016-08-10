Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Если Погба стоит 110 миллионов, то Яя Туре – все 200»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал переход Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

    «Считаю, Погба не стоит этих денег. Если Поль стоит 110 млн, то Яя Туре тогда — все 200! Да, очень хороший игрок, но тут сработала рекламная кампания — то его «Барса» хотела, то «Реал». Не забывайте, немногие из Серии А звездят в Англии. Балотелли тоже приезжал в АПЛ за большие деньги из Италии. И где он сейчас? В свое время Фергюсон, разочаровавшись в Поле, отпустил его из «МЮ» бесплатно. Посмотрим... Может, он тогда и был прав. Но я отдал бы должное Моуриньо. Руни, Ибрагимович, теперь Погба — в одной коробке. Португалец умеет работать с большими игроками. Есть тренеры, которые этого боятся», – заявил Селюк.

    Источник: Сегодня.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2016 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 августа 2016, 23:00

      Завидует Райоле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 августа 2016, 22:55

      Распиарили просто, о чем говорить, если трансферы на продаже футболок отбивают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 10 августа 2016, 22:41

      а что, (с сарказмом) это как девушка, про своего парня алкаша, рассказывает его друзьям, что в отличи от них, её парень не пьёт))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 августа 2016, 22:14

      ага))Яя десятилетней давности)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11