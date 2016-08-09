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    В Москве отчитались о ходе работ на стадионе «Лужники»

    Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев проинформировал журналистов о ходе работ на стадионе «Лужники». Напомним, что на этой арене будут проходить матчи ЧМ-2018.

    «На Большой спортивной арене «Лужники» строители приступили к работам по засеву натурального газона. До этого на поле был сформирован многослойный «пирог» из систем обогрева, дренажа и аэрации.

    Уже через три недели после засева на стадионе «Лужники»появится травяное покрытие высотой 3-4 сантиметра. В сентябре будут проведены работы по укрепления газона. Для этого будет применена система Sisgrass – технология внедрения искусственно волокна в натуральную травяной поверхность.

    На глубину 20 см встраиваются более 20 миллионов искусственных травяных волокон. Корни натуральной травы переплетаются с искусственным материалом, и это позволяет закрепить поверхность поля», – сказал Бочкарев, слова которого приводит официальный сайт Департамента строительства Москвы.

    Завершить работы на «Лужниках» планируется к концу 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2016 07:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 августа 2016, 08:37

      А шо там в Питере?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VIPded 9 августа 2016, 09:30

      Приступили к демонтажу. Разборку стадиона ожидают к концу 2016г
      началу 2017г.

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