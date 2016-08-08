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    Карпин: «Спартаку» нужен тренер, который будет иметь доверие руководства»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своим мнением о кандидатуре на пост наставника красно-белых.

    «Нужен тот, кто будет иметь доверие со стороны акционеров и владельцев клуба, которые будут понимать, что хочет тренер в дальнейшем построить. Если это будет, может что-то получиться.

    В мае, когда ходили разговоры про возможный приход тренера, понятно, что доверие у Аленичева никакого не было. Случилась первая осечка, сразу последовало его увольнение или уход из «Спартака», – заявил Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2016 21:47
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