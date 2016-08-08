Рио-2016. Аргентина обыграла Алжир, Германия снова потеряла очки

На Олимпиаде завершились матчи 2-го тура в группах C и D футбольного турнира.

Сборная Мексики разгромила Фиджи, а Германия во второй раз подряд потеряла очки, сыграв вничью с Южной Кореей.

Португалия обыграла Гондурас, а Аргентина одолела Алжир. Оба матча завершились со счетом 2:1.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Фиджи – Мексика – 1:5 (1:0)

Голы: 1:0 – Кришна, 11; 1:1 – Гутьеррес, 48; 1:2 – Гутьеррес, 56; 1:3 – Гутьеррес, 58; 1:4 – Сальседо, 67; 1:5 – Гутьеррес, 73.

Германия – Южная Корея – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Хван Хи Чхан, 25; 1:1 – Гнабри, 33; 2:1 – Зельке, 55; 2:2 – Сон Хын Мин, 57; 2:3 – Сук Хюн Джун, 86; 3:3 – Гнабри, 90.

Гондурас – Португалия – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Элис, 1; 1:1 – Фигейредо, 21; 1:2 – Пасиенсиа, 36.

Аргентина – Алжир – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Корреа, 47; 1:1 – Бендебка, 64; 2:1 – Каллери, 70.