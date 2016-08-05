Игрок «Космоса»: «Один из норвежских родителей сломал мне руку. Думаю, это все из-за политики»

Вратарь «Космоса» Никита Ситников рассказал о драке на детском футбольном турнире в Норвегии. Напомним, ранее сообщалось, что Ситников ударил норвежского игрока, за что был удален с поля. «Космосу» за этот инцидент засчитали техническое поражение и сняли команду с соревнований.

– Это все бред, что пишут норвежцы. Никого я не бил. Арбитр нас засудил. Он дал мне красную карточку за то, что соперник помешал выбить мяч от ворот. На второй минуте! Я разбегался для удара, а он приблизился ко мне. Останавливаясь, я задел ему ногу. Не сильно – он даже не упал. Но судья все равно меня удалил. Мы спорили, конечно, потом я все-таки ушел с поля. А уже в конце тайма, меня оскорбил один из игроков соперника, назвав русской свиньей по-английски. Из-за этого все началось.

– Вы с первых минут начали играть грубо?

– Играли, как обычно. Хотя нас и в предыдущих матчах засуживали. Думаю, такое отношение из-за политики.

– Сильно норвежцам досталось? Говорят, избили их просто.

– Какое избиение? Чего они там несут! От нас дрались два человека. А против нас – еще их родители, человек шесть. Пошли бить детей, представляете? Наши тренеры пытались оттащить норвежцев. Но все равно один из родителей мне руку сломал. Гипс наложили.

– Норвежцам показалось, что вы переростки.

– Мне 13 лет. Какие переростки? Мы вообще младше всех на турнире были. Почему «ВКонтакте» написано, что я 92-го года рождения? Да просто так. Могу свидетельство о рождении показать.

– Долго драка длилась?

– Нет. Но полиция приехала только после того, как нас оттуда увели. Мы сели в метро, где нас остановили. Допросили и все. Больше мы полицию не видели.

– Тренера не забрали в участок?

– Нет. Он с нами. Мы до 8-го числа будем в Норвегии, так как все уже оплачено. Но тренироваться и даже появляться на футбольных полях нам нельзя. В столовой тоже. Организаторы забрали у специальные браслеты, чтобы нас туда не пускали. Привозят еду в номера. Хотя сегодня не привезли. Мы сами, по-тихому, в столовую прошли.