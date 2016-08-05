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  • Игрок «Космоса»: «Один из норвежских родителей сломал мне руку. Думаю, это все из-за политики»

Игрок «Космоса»: «Один из норвежских родителей сломал мне руку. Думаю, это все из-за политики»

5 августа 2016, 12:29
25

Вратарь «Космоса» Никита Ситников рассказал о драке на детском футбольном турнире в Норвегии. Напомним, ранее сообщалось, что Ситников ударил норвежского игрока, за что был удален с поля. «Космосу» за этот инцидент засчитали техническое поражение и сняли команду с соревнований.

– Это все бред, что пишут норвежцы. Никого я не бил. Арбитр нас засудил. Он дал мне красную карточку за то, что соперник помешал выбить мяч от ворот. На второй минуте! Я разбегался для удара, а он приблизился ко мне. Останавливаясь, я задел ему ногу. Не сильно – он даже не упал. Но судья все равно меня удалил. Мы спорили, конечно, потом я все-таки ушел с поля. А уже в конце тайма, меня оскорбил один из игроков соперника, назвав русской свиньей по-английски. Из-за этого все началось.

– Вы с первых минут начали играть грубо?

– Играли, как обычно. Хотя нас и в предыдущих матчах засуживали. Думаю, такое отношение из-за политики.

– Сильно норвежцам досталось? Говорят, избили их просто.

– Какое избиение? Чего они там несут! От нас дрались два человека. А против нас – еще их родители, человек шесть. Пошли бить детей, представляете? Наши тренеры пытались оттащить норвежцев. Но все равно один из родителей мне руку сломал. Гипс наложили.

– Норвежцам показалось, что вы переростки.

– Мне 13 лет. Какие переростки? Мы вообще младше всех на турнире были. Почему «ВКонтакте» написано, что я 92-го года рождения? Да просто так. Могу свидетельство о рождении показать.

– Долго драка длилась?

– Нет. Но полиция приехала только после того, как нас оттуда увели. Мы сели в метро, где нас остановили. Допросили и все. Больше мы полицию не видели.

– Тренера не забрали в участок?

– Нет. Он с нами. Мы до 8-го числа будем в Норвегии, так как все уже оплачено. Но тренироваться и даже появляться на футбольных полях нам нельзя. В столовой тоже. Организаторы забрали у специальные браслеты, чтобы нас туда не пускали. Привозят еду в номера. Хотя сегодня не привезли. Мы сами, по-тихому, в столовую прошли.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Молодежное первенство Россия
Комментарии (25)
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Бомбардир
1470389583
Даже тупые дети уже прикрываются политикой. Такие дела.
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somn
1470391184
А я верю парню! К нам отношение везде поганое.
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proekt
1470391285
Сколько россияне будут утешать себя "политикой" ??? Куда катиться - эта страна ???
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jeremi.10
1470391322
Толерантная европа всё больше и больше показывает своё истинное лицо!
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beer68
1470391901
Ребята, держитесь!
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Бан
1470392566
Молодец пацан, с детства врет и не краснеет - "Останавливаясь, я задел ему ногу". Потом из таких вырастают мутки, которые в своем же дерьме винят весь мир.
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Hangeldi
1470393600
С#ука тебе 13 лет и ты знаешь о политике? Чушь не неси! Сами наверно играли в футбол газмяса! Вам до ума и дисциплины европы и век вам будет мало!
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talgatnurzhanov2006
1470397033
комменты отключить надо, сейчас провокации начнутся здесь.
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yanedo
1470406647
КАК БЫ ТАМ НЕ БЫЛО НО НО НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ОСТАВЛЯТЬ ИЗБИЕНИЕ ВЗРОСЛЫМИ УТЫРКАМИ ДЕТЕЙ ГДЕ УРОД МУДКО ГДЕ НАШИ ПРАВОЗАШИТНИЧКИ КТО ВСТУПИЛСЯ ЗА ПАЦАНОВ КТО ОТСТАИВАЕТ ИХ ПРАВА И ИЩЕТ ПРАВДУ ПОЧЕМУ ДЯТЕЛ СЛОМАВШИЙ РЕБЁНКУ РУКУ ЕЩЁ НЕ ОТВЕТИЛ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ
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triton004
1470408894
Они чё там п.доры совсем охуели руки ломать
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