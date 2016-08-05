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    УЕФА может наказать «Астану» за поведение футболистов в матче с «Селтиком»

    УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Астаны» за грубую игру футболистов команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:2). Напомним, что в этом матче футболисты казахстанского клуба получили девять желтых карточек.

    Большая часть карточек была получена за неспортивное поведение и разговоры с арбитром. Особенное недовольство у футболистов гостевой команды вызвал пенальти в их ворота на последних минутах.

    Пока о возможном наказании «Астаны» ничего не сообщается.

    Источник: УЕФА

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    05.08.2016 11:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +132

      murakami777 10 августа 2016, 07:37

      судья сделал все что мог для победы Селтика...сyк@

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 9 августа 2016, 20:13

      Cудья - редкий баран. Его надо наказывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Holt 5 августа 2016, 13:29

      Такими темпами они должны Вермблума казнить!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 августа 2016, 12:30

      Засудили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 августа 2016, 12:13

      А почему не арбитра..?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 5 августа 2016, 12:11

      да норма всё будет, жёлтые карточки не красные.

      -1
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