Мостовой: «Не знаю, что ожидать от «Спартака» после позорного вылета из Лиги Европы»

Братья по разуму! Не будем посыпать друг другу головы пеплом от останков Спартака ... Они виноваты сами. Вот смотрите. Первая игра РФПЛ - Спартак-Арсенал. Было очевидно, что новый тульский самовар ещё не раскочегарился, зачем же надо было "опускать" соперника, показывая "мастерство"? Этот матч не вызывал положительных эмоций ни у кого, кроме пары мудозвонов-комментаторов и бедолаг-больцов СпаМ. Да и сами пацаны, придурки, набегались... А на вспотевшую красную жопу у киприотов свой взгляд. Не борзейте, спартачи! Тщательнее надо, ребята. Удачи всем командам, пусть справедливо побеждают лучшие. С ув.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой остался крайне разочарован вылетом московской команды из Лиги Европы. Напомним, что в третьем отборочном раунде турнира команда Дмитрия Аленичева уступила АЕКу.
«Мячом постоянно владел АЕК. Результат ужасен. Ни я, ни 95% фанатов не могли подумать, что «Спартак» не пройдет киприотов. Это кошмар.
Все вопросы по поводу результату надо задавать тренерскому штабу и игрокам. Не знаю, что ожидать от москвичей в этом сезоне после позорного вылета из долгожданной Лиги Европы», – сказал Мостовой.