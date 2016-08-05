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    Мостовой: «Не знаю, что ожидать от «Спартака» после позорного вылета из Лиги Европы»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой остался крайне разочарован вылетом московской команды из Лиги Европы. Напомним, что в третьем отборочном раунде турнира команда Дмитрия Аленичева уступила АЕКу.

    «Мячом постоянно владел АЕК. Результат ужасен. Ни я, ни 95% фанатов не могли подумать, что «Спартак» не пройдет киприотов. Это кошмар.

    Все вопросы по поводу результату надо задавать тренерскому штабу и игрокам. Не знаю, что ожидать от москвичей в этом сезоне после позорного вылета из долгожданной Лиги Европы», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 01:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 15:47

      Братья по разуму! Не будем посыпать друг другу головы пеплом от останков Спартака ... Они виноваты сами. Вот смотрите. Первая игра РФПЛ - Спартак-Арсенал. Было очевидно, что новый тульский самовар ещё не раскочегарился, зачем же надо было "опускать" соперника, показывая "мастерство"? Этот матч не вызывал положительных эмоций ни у кого, кроме пары мудозвонов-комментаторов и бедолаг-больцов СпаМ. Да и сами пацаны, придурки, набегались... А на вспотевшую красную жопу у киприотов свой взгляд. Не борзейте, спартачи! Тщательнее надо, ребята. Удачи всем командам, пусть справедливо побеждают лучшие. С ув.

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      Рейтинг: +144

      зиргай 5 августа 2016, 14:50

      какое чемпионство? у нас для спартака свои аеки найдутся

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      Рейтинг: +144

      зиргай 5 августа 2016, 14:50

      Что ожидать? выиграют крупно у условного арсенала и будут рады больше победителей Лиги Европы!!!

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      Рейтинг: +545

      kachan63 5 августа 2016, 14:24

      Да чёрт с ней, с этой ЛЕ! Итальянцы (и не только они) тоже сливают этот турнир, правда, играя в группе. Зато легче будет взять чемпионство!

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 августа 2016, 11:48

      ЦСКА и Зенит хотя бы в лч играют и куда уж достойней ,свинам вообще помолчать надо ,реально нельзя так страну позорить ,надо подавать петицию в рфс на запрет участия спартака в еврокубках,дабы не позорить Россию матушку ,так безвольно ни 1 клуб не играл

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      Рейтинг: +2855

      nemolod 5 августа 2016, 11:13

      Чего ожидать-появление нового главного тренера,который в первую очередь начнет улучшать физподготовку,игру в обороне,не забывая при этом улучшать состав команды! Сейчас команда-это очень средний уровень РФПЛ,то есть самых слабых громим,таких же средних стараемся обыгрывать (если получится),ну а лидерам уступать (может даже вничью сыграть,если повезет)!

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 5 августа 2016, 11:08

      Деваться не куда((((( мы снова верим!!!

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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 5 августа 2016, 09:02

      Как врач проекта, существующего на госденьги, могу сказать, что Спартак сыграл безобразно и безвольно.
      К сожалению, такая же болезнь у газового проекта. Все эти Дзюбы играют за деньги, а не за спортивную славу клуба.
      Даже не сомневаюсь, что проект также бездарно вылетит из турнира.
      Про армейцев из Москвы, и говорить не буду, позорней их в Европе никто не играет.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 августа 2016, 08:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гнилой конебомжатник на желчь вывернуло))))
      Скоро над ними ржать будем

      -4
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      Рейтинг: +7991

      nik55 5 августа 2016, 07:53

      да проще играть в одном турнире --но с такой игрой этополный пи-ец

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