Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Поражение от АЕКа будет подтверждением того, что «Спартак» движется не туда»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что поражение красно-белых в матче третьего раунда Лиги Европы от АЕКа не будет катастрофой для московского клуба.

    «Киприоты будут более расслаблены: для них победа – хорошо, проигрыш – ничего страшного. Для футболистов «Спартака» поражение в этом матче будет равно трагедии, поэтому нервозность и ошибки в обороне могут все поставить с ног на голову. Нужно быть внимательными и сконцентрированными до самого конца. Атакующий состав АЕК – это прекрасно, но один-два мяча со стороны киприотов перечеркнут все. Второй гол может похоронить все надежды «Спартака». Тем не менее думаю, что красно-белые выиграют 3:1, отличатся Джано и Промес.

    Поражение «Спартака» было бы настоящей катастрофой лет 10 назад, а сейчас это будет лишь подтверждением того, что клуб двигается не туда. В случае победы команду ждет соперник посильнее, так что говорить о перспективах в еврокубках можно после первого матча следующего раунда. Против топ-клуба у «Спартака» будет очень мало шансов», – отметил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2016 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 августа 2016, 21:48

      Все у команды будет ХОРОШО.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима > Диктор 4 августа 2016, 22:21

      Да у нас УЖЕ отлично.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Диктор 4 августа 2016, 23:48

      У нас уже всё было хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Жорж1950 4 августа 2016, 21:41

      А он ведь правильно пресказал.С ПОБЕДОЙ вас спартичи.Очень рад за вас.Вспоминайте Динамо.Это мы вас прокляли

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 августа 2016, 20:32

      кто мнение этого ..... спрашивает?развалил команду,так помалкивал бы,сам то червиченко туда движется?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6585

      maior-60 4 августа 2016, 20:13

      Завистливый мудак.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11