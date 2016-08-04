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    «Бавария» отдаст Алабу «Реалу» за 65 миллионов и Пепе

    «Бавария» готова продать «Реалу» защитника сборной Австрии Давада Алабу, но на своих условиях. В Мюнхене рассчитывают получить за своего игрока денежную компенсацию, которая составляет 65 миллионов евро, а также защитника сборной Португалии Пепе.

    Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Алаба сыграл в чемпионате Германии 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

    Источник: AS

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    04.08.2016 10:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1126

      richi 4 августа 2016, 15:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За Алабу Пепе? Еще и денег? Алаба по сравнению с Марсело ни о чем.

      -4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 августа 2016, 13:16

      Мюнхеньскую Баварию,гордость немецкого народа,превратили фиг его знает во что...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2016, 12:37

      Задолбали,1пришел-Кросс и Швайне ушли,теперь Алаба.Ещё Мюллера и Лама продайте,и это будет не Бавария

      3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 4 августа 2016, 12:21

      Зачем эта обезьяна Баварии? Симулянт херов. От которого толку НОЛЬ. Глупо Алабу заменить этим ущербом. Глорье Реала --- Похуй мне на минусы.

      5
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 4 августа 2016, 12:20

      реал с ума сошел ? у них марсело на лз отлично играет . зачем им алаба ?

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 августа 2016, 11:57

      Неплохо так хотят)

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 4 августа 2016, 11:14

      Зачем Баварии Пепе

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 августа 2016, 10:35

      Алаба не должен уйти! А вот неадекватный Пепе нам точно не нужен!

      4
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