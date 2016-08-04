«Бавария» отдаст Алабу «Реалу» за 65 миллионов и Пепе

«Бавария» готова продать «Реалу» защитника сборной Австрии Давада Алабу, но на своих условиях. В Мюнхене рассчитывают получить за своего игрока денежную компенсацию, которая составляет 65 миллионов евро, а также защитника сборной Португалии Пепе.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Алаба сыграл в чемпионате Германии 30 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.