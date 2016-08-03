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    Главный тренер АЕКа: «Спартак» – одна из сильнейших команд в Европе»

    Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» назвал москвичей одним из сильнейших клубов в Европе. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

    «Завтрашний матч для нас – большое испытание. Мы знаем, где находимся и кто наш соперник. «Спартак» – самая сложная команда, которая могла выпасть нам при жеребьевке. Все игроки в этом клубе очень опасны – мы увидели это в первом матче. В Ларнаке нам немного помогла жара и сильная влажность, а в Москве, возможно, будут дожди и скользкое поле. Нам будет очень трудно, но мы приложим все усилия, чтобы победить и выйти в следующий раунд, пусть «Спартак» и является одной из сильнейших команд в Европе», – сказал Идьякес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2016 19:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22

      Экскаватор 4 августа 2016, 16:22

      сказал так чтобы гордиться своими футболистами после победы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 4 августа 2016, 16:02

      Ой , а пиара то столько . Сегодня Спартак вылетит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 12:12

      Что будет,если Спартак победит?Какие премиальные правительство отвалит,у-у-у !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 4 августа 2016, 09:15

      Это он не подумавши сказал.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 4 августа 2016, 00:31

      название клуба до сих пор наводит страх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 3 августа 2016, 21:02

      Я как тренер Зенита абсолютно согласен с тренером АЕКа. Спартак самая популярная команда восточной Европы. У Спартака больше титулов чем у зени и цыски вместе взятых. Моему мешку голубому ещё очень далеко до Спартака.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 3 августа 2016, 20:31

      Отличная трава на Кипре!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      isbagty 3 августа 2016, 20:17

      Реал, Барселона, Спартак, ПСЖ

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 3 августа 2016, 19:47

      давай давай говори это вечно))ыы

      1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 3 августа 2016, 19:45

      Что что ???

      1
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