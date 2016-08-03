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    Блинд: «Промес добился огромного прогресса в одной из лучших лиг Европы»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    «Промес – яркий пример того, как можно добиться огромного развития. Российская лига – одна из лучших в Европе, которая уступает лишь чемпионатам Англии, Испании и Германии. Квинси проводит тяжелые матчи, играя в сложных условиях и часто сталкиваясь с различными тактическими построениями соперников.

    Промес добился большого прогресса после того, как перешел в «Спартак», – заявил Блинд.

    Источник: Voetbal International

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    03.08.2016 15:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 августа 2016, 14:46

      Он серию А и французскую лигу 1 забыл упомянуть! А насчет португальского чемпионата и бельгийского, он видимо, наивно полагает, что чемпионат мудко сильнее них))) Или может подлизаться хотел, поэтому так сказал............

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 4 августа 2016, 07:16

      ... Очередной бестолковый нигер,затухнит в свинарнике..Согласен!!!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 августа 2016, 18:16

      Приходя в Великий Спартак, игроки растут в футболе.
      А кто приходит в ФК "Бомжара", гниют и тухнут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > REDWHITE_ 3 августа 2016, 18:35

      Все игроки растут когда уходят из Спартака !!!что ты пиздешь ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Apachi Bur 3 августа 2016, 18:37

      ДЕТОЧКА, НЕ РУГАЙСЯ МАТОМ!
      мамка увидит, не купит тебе чупа-чупс

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > REDWHITE_ 3 августа 2016, 19:47

      Ты че ведешь себя как баба-пидарок ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 3 августа 2016, 17:03

      Промес сейчас лучше

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 3 августа 2016, 16:47

      ну раз мы такие сильные, тогда ждем финала в ле с участием 2ух российских команд и цска с ростовом в1/4 лч

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал > Beim 3 августа 2016, 17:04

      ростов в 1/4 как?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 августа 2016, 16:06

      а попал бы в зину,сгнил бы через неделю

      5
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 3 августа 2016, 15:59

      !!!

      0
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      Рейтинг: +482

      Андреич 3 августа 2016, 15:53

      Я так понял, что Блинд серию А всерьёз не воспринимает :)

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 августа 2016, 15:38

      Аминь!)

      1
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