Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни: «Моуринью дает мне шанс забить еще больше голов»

    Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, на какой позиции он будет играть в новом сезоне с приходом на тренерский мостик команды Жозе Моуринью.

    «Моуринью хочет, чтобы я играл «десятку», находясь как можно ближе к чужим воротам. Я забивал голы на протяжении всей моей карьеры, так что это шанс для меня забить еще больше.

    Но я также могу отходить за мячом в глубину поля, соединять полузащиту с атакой. Это именно то, как я хочу играть. Сейчас наступает самое захватывающее время для меня и «Манчестер Юнайтед», – сказал Руни.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 3 августа 2016, 09:55

      Забей как минимум 20

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11