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    Руни и Криштиану Роналду не позволили Фергюсону завершить карьеру в 2004 году

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что в 2004 году подумывал о завершении карьеры, но молодые и талантливые игроки Уэйн Руни и Криштиану Роналду стали причиной, по которой он передумал это делать.

    «Я всегда говорил, что великие игроки остаются таковыми навсегда. Бобби Чарльтон был великим в свое время, так было бы и сейчас. Это же касается и Руни.

    Он перебрался в Манчестер в возрасте 18 лет и остается игроком «МЮ» по сей день. В наши дни это не так часто случается. Впервые пригласить Руни мы попытались, когда ему было 14 лет. Потом – когда исполнилось 16. В 2004 году я подумывал о завершении карьеры, но посмотрел на молодых игроков и решил остаться. Этими игроками были Руни и Криштиану Роналду», – признался Фергюсон.

    Источник: Goal.com

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    03.08.2016 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 августа 2016, 08:27

      Величайший тренер в мире!

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