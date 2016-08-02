Читатели «Бомбардира» оценили перспективы «Лестера» в новом сезоне

Завершилось голосование, в ходе которого читатели «Бомбардира» могли высказать свое мнение относительно предстоящего сезона для чемпиона английской Премьер-лиги. Большинство голосов (38%) получил пункт, согласно которому «Лестер Сити» ждет сражение за место в Лиги Европы по итогам сезона. Лишь немногим меньше набрал вариант, который отправляет «Лестер» бороться за десятку в турнирной таблице. Еще 20% проголосовавших верят, что команда Клаудио Раньери поборется за Лигу чемпионов.

И лишь по 4% голосов получили еще два пункта: борьба за выживание и повторение чемпионского успеха.