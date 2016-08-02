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    Навас: «Едем в Брюссель только за положительным результатом»

    По словам защитника «Ростова» Сесара Наваса, его команда едет в Брюссель за положительным результатом. Напомним, что завтра ростовчанам предстоит сыграть против «Андерлехта» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Андерлехт» – команда, проповедующая атакующий футбол. Бельгийцы, наверное, будут иметь преимущество своего поля.

    Но мы едем в Брюссель только за положительным результатом. Очень хочется победить и продолжить борьбу в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

    В первом матче была зафиксирована ничья (2:2).

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2016 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2016, 16:06

      Результат будет положительный. Вперед Ростов!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 2 августа 2016, 12:51

      Ждём с победой! Вперёд, Сельмаш!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 августа 2016, 12:05

      удачи

      7
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