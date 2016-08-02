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    Автор лучшего гола 2015 года завершил карьеру футболиста ради киберспорта

    27-летний бразильский футболист Венделл Лира ушел из большого спорта в киберспорт. Напомним, что в январе форвард получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2015 года.

    Последним клубом Лиры стала бразильская «Гоянезия». В планах футболиста играть в виртуальную игру FIFA и запустить собственный YouTube-канал.

    По словам спортсмена, такое решение он принял из-за постоянных травм и личного разочарования в футбольной карьере.

    Источник: BBC

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    02.08.2016 10:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 августа 2016, 13:05

      В тройку однозначно входит, но у Флоренци получше был, когда гол с центра поля Барсе забил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Barmaleus 2 августа 2016, 12:56

      Бразильский Сапогов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 2 августа 2016, 12:37

      класс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 2 августа 2016, 11:59

      У Дзюбы через себя все никак не получается сколько пытался.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 августа 2016, 11:20

      Гол изумительный! В нем есть классная игра в "стеночку" и прекрасный удар в падении через себя в положении спиной к воротам. Особый шарм этому голу несомненно придает шикарно выполненная последняя передача, когда ее автор одним касанием чуть подбрасывает себе мяч, а вторым принимает единственно верное решение - перебросить последнего через скопление обороны. И все это в считанные доли секунды и к тому же в приличных дождевых условиях. Блестящая техника, браво!

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