Автор лучшего гола 2015 года завершил карьеру футболиста ради киберспорта

27-летний бразильский футболист Венделл Лира ушел из большого спорта в киберспорт. Напомним, что в январе форвард получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2015 года.

Последним клубом Лиры стала бразильская «Гоянезия». В планах футболиста играть в виртуальную игру FIFA и запустить собственный YouTube-канал.

По словам спортсмена, такое решение он принял из-за постоянных травм и личного разочарования в футбольной карьере.