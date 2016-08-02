Автор лучшего гола 2015 года завершил карьеру футболиста ради киберспорта

В тройку однозначно входит, но у Флоренци получше был, когда гол с центра поля Барсе забил
27-летний бразильский футболист Венделл Лира ушел из большого спорта в киберспорт. Напомним, что в январе форвард получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2015 года.
Последним клубом Лиры стала бразильская «Гоянезия». В планах футболиста играть в виртуальную игру FIFA и запустить собственный YouTube-канал.
По словам спортсмена, такое решение он принял из-за постоянных травм и личного разочарования в футбольной карьере.