Сакки: «У Роналду нет таланта Месси»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки заявил, что талант Лионеля Месси на порядок выше возможностей Криштиану Роналду. При этом специалист считает португальца примером профессионализма.

«Криштиану – пример профессионализма. У португальца нет того футбольного таланта, который мы наблюдаем у Месси. Но от тоже удивительный футболист», – приводит слова Сакки La Nación.