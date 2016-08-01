Сакки: «У Роналду нет таланта Месси»

Месси? Рональдо, где бы не играл, добивается успеха. И в Сборной, и в Манчестер Юнайтед, и в Реале... А Месси - игрок одной команды. Постарели Иньеста с Хави... И Месси уже не тот. Вот кто круче Месси однозначно - Суарес. Жаль что кусается.)))
Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки заявил, что талант Лионеля Месси на порядок выше возможностей Криштиану Роналду. При этом специалист считает португальца примером профессионализма.
«Криштиану – пример профессионализма. У португальца нет того футбольного таланта, который мы наблюдаем у Месси. Но от тоже удивительный футболист», – приводит слова Сакки La Nación.