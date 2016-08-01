Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сакки: «У Роналду нет таланта Месси»

    Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки заявил, что талант Лионеля Месси на порядок выше возможностей Криштиану Роналду. При этом специалист считает португальца примером профессионализма.

    «Криштиану – пример профессионализма. У португальца нет того футбольного таланта, который мы наблюдаем у Месси. Но от тоже удивительный футболист», – приводит слова Сакки La Nación.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2016 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      pasarov 2 августа 2016, 15:59

      Месси? Рональдо, где бы не играл, добивается успеха. И в Сборной, и в Манчестер Юнайтед, и в Реале... А Месси - игрок одной команды. Постарели Иньеста с Хави... И Месси уже не тот. Вот кто круче Месси однозначно - Суарес. Жаль что кусается.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > pasarov 2 августа 2016, 22:10

      бля. так говоришь, будто одного роналду в этом заслуга. одному повезло больше, другому меньше со сборной, а насчет титулов с клубом, так у месси их побольше будет так на приличное количество. игрок одной команды? напомни-ка мне, кто был лучшим игроком чм со сборной? и где был тогда роналду? он даже на этом евро не лучшим был. его партнеры по команде, как минимум, не меньше для этой победы сделали. и прекращай ты этот бред про хави и иньесту. вы сектанты какие-то, кто это пишет? месси себя уже показал и как бомбардир, и в роли хави не хуже справляется. суарес круче месси, лол) поверхностные знания у тебя о футболе. суарес -крутой забивала, как и роналду, на этом они и ограничены, в отличие от месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 1 августа 2016, 13:02

      Из таких же профессионалов....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 1 августа 2016, 11:34

      ronaldo lucsii

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 августа 2016, 09:32

      Да

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11