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    Кононов: «Думаю, «Краснодар» созрел для итоговой победы в Лиге Европы»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы над мальтийской «Биркиркарой» (3:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил о готовности команды выиграть турнир.

    «В большинстве всем доволен. Прежде всего, результатом и содержанием нашей игры, тем более мы играли на выезде и на непростом поле. Соперник был очень мотивирован, и нам нужно было сыграть спокойно и хладнокровно. В ответном матче нам надо ротировать состав, и здесь очень важно, чтобы все футболисты были готовы. Безусловно, задача минимум – попасть в группу, а дальше будем ставить задачи поэтапно. Но цель ясна – проходить как можно дальше.

    Созрела ли команда для победы в турнире? Думаю, да», – заявил Кононов.

    Источник: ТАСС

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    29.07.2016 06:00
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 августа 2016, 12:16

      Состав лучше не стал, с чего вдруг выиграть должны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2860

      nemolod 29 июля 2016, 20:28

      О степени зрелости будет ясно,когда попадете в плей-офф!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 29 июля 2016, 16:56

      Олег, будь по скромнее!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 29 июля 2016, 12:44

      Герои! у мальтийцев выиграли,та да,таперь можно и ЛЕ взять.Смешно)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > 3a zenit 29 июля 2016, 19:51

      Та не очень.Основные надежды на Динамо,Шахту и Зарю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 29 июля 2016, 10:48

      Зенит выиграет Лигу Европы!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 июля 2016, 10:45

      в свете новой политике нашим клубам ничего не светит максимум полуфинал или четвертьфинал. судьи завалят по указке тех же англосаксов или америкосов

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 29 июля 2016, 10:45

      При всей моей симпатии к Краснодару, я бы с этим не согласился. Вчерашняя игра с деревенской командой Бембембем была почти равной. Тотального преимущества Краснодара я как-то не заметил. Счёт не отражает соотношения сил во вчерашнем матче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 29 июля 2016, 10:32

      обыграли чемпиона мухосранска и уже хвост пушат!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > PNZ1985 30 июля 2016, 06:47

      А ваш Зенит кого обыграл?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > lra 31 июля 2016, 08:49

      Что-ж не играете?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 июля 2016, 10:27

      Немного погорячился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 29 июля 2016, 10:26

      ну ну

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