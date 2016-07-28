«Зенит» близок к приобретению защитника «Наполи»

Хороший защитник левого фланга (хорваты вообще отличные цепкие игроки), может подключатся к атакам ,в активе есть голевые передачи , 29 лет стукнуло только недавно . Сыграл на Евро 3 матча .Минус его ,мало игрового времени в клубе , в последних двух сезонах .
Всего: 200 матчей ,9 забитых ,18 голевых передач .32 жёлтые карточки ,1 красная в игре ,3 красные после 2 жёлтых.
Зениту надо поискать одного центрального защитника ,может даже в хорватском чемпионате ,там есть хорошие игроки .
Защитник «Наполи» Иван Стринич во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, руководство неаполитанского клуба готово отпустить 29-летнего хорвата в другой клуб, так как он не входит в планы тренерского штаба.
По данным Transfermarkt, стоимость Стринича оценивается в 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Наполи» в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.