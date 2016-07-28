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    «Зенит» близок к приобретению защитника «Наполи»

    Защитник «Наполи» Иван Стринич во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, руководство неаполитанского клуба готово отпустить 29-летнего хорвата в другой клуб, так как он не входит в планы тренерского штаба.

    По данным Transfermarkt, стоимость Стринича оценивается в 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Наполи» в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Calciomercato

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    28.07.2016 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 29 июля 2016, 11:17

      Хороший защитник левого фланга (хорваты вообще отличные цепкие игроки), может подключатся к атакам ,в активе есть голевые передачи , 29 лет стукнуло только недавно . Сыграл на Евро 3 матча .Минус его ,мало игрового времени в клубе , в последних двух сезонах .
      Всего: 200 матчей ,9 забитых ,18 голевых передач .32 жёлтые карточки ,1 красная в игре ,3 красные после 2 жёлтых.
      Зениту надо поискать одного центрального защитника ,может даже в хорватском чемпионате ,там есть хорошие игроки .

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 29 июля 2016, 00:04

      не нужен-"утка",однако...

      1
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      Рейтинг: +5

      geragera 28 июля 2016, 22:56

      а зачем он непойму

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 22:33

      Если они не хотят удержать, при том, что оборона у Наполи - не самая сильная линия, то почему он стоит 5 млн евро? Это средняя цена нормального защитника в серии А. Похоже, опять утка.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 21:38

      дурдом и только

      -1
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