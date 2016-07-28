«Зенит» близок к приобретению защитника «Наполи»

Защитник «Наполи» Иван Стринич во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, руководство неаполитанского клуба готово отпустить 29-летнего хорвата в другой клуб, так как он не входит в планы тренерского штаба.

По данным Transfermarkt, стоимость Стринича оценивается в 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Наполи» в Серии А пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.