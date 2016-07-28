Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Даже против не такой сильной команды, как АЕК, «Спартак» не порадовал»

    Бывший главный тренер «Армавира» Валерий Карпин поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и кипрским АЕКом.

    «Спартак» откровенно не порадовал, однако оценивать команду я бы не хотел, ведь уровень сопротивления был не тот. Пока у москвичей нет полной готовности. К тому же жара помешала показать максимум. В первом тайме «Спартаку» удалось забить, а во втором он не прибавил. Даже против не такой сильной команды москвичи не владели инициативой», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 28 июля 2016, 23:40

      Валера теперь главный тролль Спартака?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 28 июля 2016, 22:26

      Почему бывший главный тренер армавира а не спартака бред какой то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 28 июля 2016, 22:02

      ЭЭЭхх Валера а шериф молдавский сильнее был??? Я то помню))..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Wolk36 28 июля 2016, 21:24

      полное)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 июля 2016, 21:16

      Имеет право так говорить. При нем перед Спартаком ставились нормальные задачи и были шансы на их выполнение. Сейчас 3-5 место - задача на сезон для СПАРТАКА. Курам на смех.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11