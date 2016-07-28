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    Аленичев: «Ничья – неплохой результат, но «Спартак» ехал на Кипр за победой»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его подопечные сыграли вничью с кипрским АЕКом (1:1).

    «Предполагали, что будет тяжело. Так и вышло, учитывая, что и погода была тяжелой, и соперник уже сыграл несколько официальных матчах. АЕК силен, хорошо обращается мячом и умеет создавать проблемы.

    В первом тайме у нас было много брака. Но за счет индивидуальных действий Джано повели в счете. Имели моменты во втором тайме, но упустили их. А потом пропустили необязательный гол. Неплохой результат, но, конечно же, ехали сюда за победой», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 20:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 июля 2016, 11:33

      Спартак разочаровал, нет игры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 июля 2016, 01:36

      Ничья с любительской командой неплохой результат?????
      Жесть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 29 июля 2016, 00:07

      В transfermarkt АЕК стоит 8 млн, а Спартак - 80)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 28 июля 2016, 22:32

      Вот смотрите краснодар на классе сегодня 3 -0 и первый матч тоже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 июля 2016, 20:24

      "Футбол- неплохая игра, но Спартак ехал на Кипр покупаться в море и позагарать"

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 28 июля 2016, 20:23

      ты же вчера говорил Аленичев: «Если «Спартак» покажет свой максимум, то шансов у АЕКа будет очень мало»
      ну и где эти мало шансов то?вчера одно а сегодня неплохой результат?

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Seidu_Dumbiy 28 июля 2016, 21:07

      Так они максимум и не показали....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Seidu_Dumbiy 28 июля 2016, 21:12

      Не припомню, чтобы Дима хотя бы раз отвечал за базар. Всегда обтекаемые фразы и всегда передергивает по факту. Гниль.

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