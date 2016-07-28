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    МКЧ. «Манчестер Сити» в серии пенальти выиграл у дортмундской «Боруссии»

    В поединке Международного кубка чемпионов «Манчестер Сити» взял верх над дортмундской «Боруссией» в серии послематчевых пенальти.

    Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол нападающего «горожан» Серхио Агуэро немецкая команда ответила забитым мячом в исполнении полузащитника Кристиана Пулишича.

    Международный кубок чемпионов-2016

    Боруссия Д – Манчестер Сити – 1:1 (0:0) (5:6 – по пенальти)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 79; 1:1 – Пулишич, 90+6.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 16:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      Бонс 29 июля 2016, 11:56

      Матч получился крайне интересным, со множеством опасных моментов...в общем напряжённая получилась игра. Хотя по логике игры забитых голов должно было быть больше...

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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 28 июля 2016, 18:54

      На 6 добавленной,ясно)))

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