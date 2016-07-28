МКЧ. «Манчестер Сити» в серии пенальти выиграл у дортмундской «Боруссии»

В поединке Международного кубка чемпионов «Манчестер Сити» взял верх над дортмундской «Боруссией» в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. На гол нападающего «горожан» Серхио Агуэро немецкая команда ответила забитым мячом в исполнении полузащитника Кристиана Пулишича.

Международный кубок чемпионов-2016

Боруссия Д – Манчестер Сити – 1:1 (0:0) (5:6 – по пенальти)

Голы: 0:1 – Агуэро, 79; 1:1 – Пулишич, 90+6.