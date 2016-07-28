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    Фернандо и Давыдов дозаявлены за «Спартак» в Лиге Европы

    «Спартак» дозаявил новых футболистов на предстоящий сезон Лиги Европы. В заявку московской команды включены голкипер Александр Максименко, полузащитник Фернандо и нападающий Денис Давыдов.

    Вратари: Сергей Песьяков, Михаил Филипов, Артем Ребров, Александр Максименко.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Лоренсо Мельгарехо, Леонид Миронов, Евгений Макеев, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Александр Пуцко, Денис Кутин, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Ромуло, Джано, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Игорь Леонтьев, Ивелин Попов, Константин Савичев.

    Нападающие: Зе Луиш, Александр Зуев, Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов, Александр Руденко.

    Источник: УЕФА

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    28.07.2016 15:51
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