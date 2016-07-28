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    Дзюба: «Не вижу смысла оправдываться перед болельщиками за провал на Евро-2016»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что до сих пор разочарован результатом национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

    — Предположу, что провал во Франции до сих пор сидит у вас занозой в сердце.

    — Если быть откровенным, не скрывать своих чувств, то так оно и есть. Опустошение, разочарование — много всего пришлось испытать. Мы с ребятами готовились к чемпионату Европы, полностью отдали себя на турнире — и вот так выступить... Болезненная неудача. Но кто не падал — тот не поднимался. Сейчас для многих из нас начинается проверка, необходимо выходить из этого психологического ступора.

    — Именно по этой причине вы отказались от каких-либо комментариев не только сразу после матча с Уэльсом, но и по прошествии чуть ли не месяца?

    — Знаете, что больше всего убивает и расстраивает? Что многие люди думают, будто нас самих результат во Франции не расстроил. Вот именно поэтому не вижу смысла оправдываться перед такими людьми. Лучше пережить все это, убивающее нас психологически, где-то внутри себя.

    — Может, все-таки стоило объясниться?

    — Зачем? Все и так должны понимать, какой для нас это удар. Мы вообще не любим проигрывать, а на таких форумах, да еще вот так...

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.07.2016 15:39
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +272

      Inks 28 июля 2016, 22:58

      Может, частично он и прав, но далеко не все футболисты переживают после провалов...

      1
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      Рейтинг: +8

      Kilych 28 июля 2016, 22:33

      Вы не профи вы ЛЕНТЯИ.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 28 июля 2016, 20:08

      Сильно сомневаюсь насчёт отдачи.А так послушать,вообще герои.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 19:58

      дерево оно и есть дерево дубоголовый Дзюбинью

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 28 июля 2016, 18:54

      По заголовку. Второй Аршавин. А так ни о чем.

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 28 июля 2016, 18:51

      "На таких форумах"... На каких "форумах" ??? Будто ехали на форум инновационных технологий, посидеть послушать экспертный совет... Хотя и так получилась, что зрителями оказались. У Дзюбы в подсознании быть зрителем, раз он в чемпионат европы по футболу называет форумом.

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > Сергей Свояк 28 июля 2016, 23:08

      Ноу коментс... сам то понял что сказал....?

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 июля 2016, 18:38

      Играть надо, а не языком болтать...

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 июля 2016, 18:11

      для того,чтобы оправдыватся, дзьюбиньё серого вещества маловато природой дано...

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 18:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Артем, Василий и Игорь - трое игроков, которые действительно все сделали, что могли, на ЧЕ. Им и оправдываться не надо. Пусть оправдываются Смольников, Шатов, Кокорин, Мамаев, Смолов, и особенно Нойштедтер с Головиным.

      -5
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      Рейтинг: +805

      jet andy > Вомбат 28 июля 2016, 19:43

      Шатову то за что оправдываться? Он даже с Уэльсом не играл.

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 июля 2016, 18:02

      Верно сказал. Только карьере его может прийти конец очень скоро...

      1
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