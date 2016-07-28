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    Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч МКЧ с «Боруссией»

    Бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко выйдет в основном составе «Манчестер Сити» на матче Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    Как сообщалось ранее, 19-летний украинец стал игроком английского клуба в начале июля, подписав с «горожанами» пятилетний контракт.

    «Манчестер Сити»: Кабальеро, Маффео, Абарабийо, Коларов, Анхелиньо, Фернанду, Фернандинью, Зинченко, Баркер, Навас, Иеханачо.

    «Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Гинтер, Шахин, Роде, Ляйтнер, Рамос, Мор, Дембеле.

    Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 14:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 28 июля 2016, 16:24

      ну все верно 3й состав МС против 3го состава борусии и место зинченко в 3м составе.он в Уфе то не много показывал

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 июля 2016, 16:24

      Талант видимо есть

      2
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