В «Манчестер сити» готовы платить за Стоунса

«Манчестер Сити» готовы выплатить требуемую сумму за трансфер защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Она составляет 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Times.

Известно, что Стоунс сам выразил желание перебраться в стан «горожан». В прошедшем сезоне Стоунс провел на поле 41 матч. Он был включен в заявку сборной Англии на Евро-2016, но не провел на турнире ни одной игры. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.