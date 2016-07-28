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    В «Манчестер сити» готовы платить за Стоунса

    «Манчестер Сити» готовы выплатить требуемую сумму за трансфер защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Она составляет 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Times.

    Известно, что Стоунс сам выразил желание перебраться в стан «горожан». В прошедшем сезоне Стоунс провел на поле 41 матч. Он был включен в заявку сборной Англии на Евро-2016, но не провел на турнире ни одной игры. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: The Times

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    28.07.2016 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 28 июля 2016, 09:11

      Если заплатят 50 млн.фунтов - это будет самый глупый трансфер за всю историю. Не стоит Стоунс таких денег

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