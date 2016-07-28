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    Кубок Либертадорес. «Атлетико Насьональ» обыграл «Индепендьенте» и взял трофей

    Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» в ответном финальном матче Кубка Либертадорес обыграл «Индепендьенте Дель Валье». После 90 минут встречи был зафиксирован счет 1:0. Напомним, первая встреча завершилась вничью – 1:1. Это второй успех в истории «Атлетико» в данном турнире.

    Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

    Атлетико Насьональ (Колумбия) – Индепендьенте дель Валье (Эквадор) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Борха, 9

    Первый матч – 1:1

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 06:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 08:30

      где бразильские или аргентинские команды а мы все там ищем легов их надо в Колумбии или Эквадоре искать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 28 июля 2016, 07:24

      Так я и знал

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