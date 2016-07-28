Кубок Либертадорес. «Атлетико Насьональ» обыграл «Индепендьенте» и взял трофей

где бразильские или аргентинские команды а мы все там ищем легов их надо в Колумбии или Эквадоре искать
Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» в ответном финальном матче Кубка Либертадорес обыграл «Индепендьенте Дель Валье». После 90 минут встречи был зафиксирован счет 1:0. Напомним, первая встреча завершилась вничью – 1:1. Это второй успех в истории «Атлетико» в данном турнире.
Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч
Атлетико Насьональ (Колумбия) – Индепендьенте дель Валье (Эквадор) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Борха, 9
Первый матч – 1:1