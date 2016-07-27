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    «Реал» вступил в переговоры с «Ювентусом» по трансферу Погба

    «Реал» вступил в официальные переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера полузащитника Поля Погба. Другим главным кандидатом на француза является «Манчестер Юнайтед». Сегодня СМИ сообщили, что медобследование, которое 23-летний игрок должен был пройти для манкунианцев, не состоялось из-за разногласий клубов по сумме компенсации.

    «Бьянконери» намерены выручить от продажи Погба 130 миллионов евро. По информации различных источников, руководство туринского клуба ранее отклонило предложение «красных дьяволов» в размере 120 миллионов.

    Источник: ESPN

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    27.07.2016 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 июля 2016, 18:36

      ну взяли игуаина, теперь продавать надо погба...

      0
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      Рейтинг: +26

      World_football 28 июля 2016, 07:22

      Достали с этим погба,уже голова болит,от вас новостники,сегодня манчестер купит его,завтра уже реал договорился,бараны

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 июля 2016, 05:24

      По моему это второй Балотелли , потом не будут знать куда его продать .......

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 28 июля 2016, 01:26

      Я солидарен с тобой!!! 100%

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