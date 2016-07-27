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    Гомеш: «У меня и «Барселоны» одинаковый менталитет»

    Хавбек Андре Гомеш рассказал о том, почему он решил перейти в «Барселону». По словам футболиста, у него одинаковый менталитет с каталонским клубом.

    «Я очень рад, надеюсь получить удовольствие от игры в «Барселоне». Я очень трудолюбив и буду отдавать все ради победы. В менталитете «Барселоны» – побеждать во всех турнирах. Это и про меня тоже», – сказал он.

    Напомним, что Гомеш стал игроком «Барселоны» этим летом, а до этого он выступал за «Валенсию».

    Источник: ФК «Барселона»

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    27.07.2016 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 27 июля 2016, 14:15

      Вот так и надо, не то что в России главное участие))

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > sachsen-leipzig 28 июля 2016, 09:52

      главное что бы это были не просто слова

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