Гомеш: «У меня и «Барселоны» одинаковый менталитет»

Хавбек Андре Гомеш рассказал о том, почему он решил перейти в «Барселону». По словам футболиста, у него одинаковый менталитет с каталонским клубом.

«Я очень рад, надеюсь получить удовольствие от игры в «Барселоне». Я очень трудолюбив и буду отдавать все ради победы. В менталитете «Барселоны» – побеждать во всех турнирах. Это и про меня тоже», – сказал он.

Напомним, что Гомеш стал игроком «Барселоны» этим летом, а до этого он выступал за «Валенсию».