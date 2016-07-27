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    Фонсека: «Шахтер» доминировал практически всю игру»

    Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека поделился эмоциями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0).

    «Команда показала сегодня красивый атакующий футбол. Мы доминировали практически всю игру, исключением являются первые 10 минут матча, когда «Янг Бойз» подавали несколько угловых. Мы показали хороший атакующий футбол, в обороне команда также держалась. Не хватило только забить еще.

    Бернард показывает отличную игру. Он один из тех игроков, которые понимают наши идеи и действует так, как мы требуем с самого начала. Чаще всего после таких матчей отмечают больше игроков нападения, но не стоит забывать, что и линия обороны выглядела очень хорошо. Наши два центральных защитника не пропускали никаких атак соперника», – сказал Фонсека в интервью телеканалу «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 07:55
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