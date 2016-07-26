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    Карпин: «Андерлехт» не сильнее «Ростова»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими ожиданиями перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом».

    «Ничья или победа в один мяч – приемлемый результат для «Андерлехта». Я не думаю, что бельгийцы сильнее «Ростова».

    Команда Бердыева будет выглядеть уверенно. Состав он не изменит. Не будет менять схему, которая приносила результат.

    Бердыев выжимает из того материала, который у него есть, максимум. Странно ожидать от «Ростова» выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Но в группу они выйти могут», – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 27 июля 2016, 00:11

      Это он говорил перед матчем. После матча повторил с точностью до наоборот.

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