Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Кайрату» не хватило мастерства, везения и терпения»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин дал оценку своей команде в матчах квалификации Лиги Европы в интервью KazFootball. Казахстанская команда вылетела в противостоянии с «Маккаби».

    — Как настроение команды после еврокубков?

    — Естественно, что матчи любого чемпионата не заменяют матчи европейских турниров. И когда играешь в России, матчи Европы особенны, так же и здесь. Конечно же, мы хотели пройти как можно дальше, и потенциал у команды есть, но просто мы попали на сильную команду. «Маккаби» обучен, со своим стилем игры. Считаю, что мы сыграли для себя достаточно хорошо, и маленькие нюансы в игре дома и на выезде решили исход в пользу «Маккаби».

    — Чего «Кайрату» не хватило, чтобы выиграть в гостях?

    — Немножко мастерства, везения и терпения.

    — Как для себя лично оцените первый сезон в Казахстане?

    — Думаю, что пока иду вверх, а дальше посмотрим.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2016 07:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 28 июля 2016, 12:19

      Аршавин:"Это их проблемы"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 27 июля 2016, 19:52

      Андрей, отправь Карпина на 13 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:36

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 10:18

      Аршавин: «Кайрату» не хватило мастерства, везения и терпения»
      А если сказать короче:
      Аршавин: "Кайрат - гуано")

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11