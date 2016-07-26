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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Стадион «Зенита»? Все идет по графику»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Альбин выразил мнение, что строительство стадиона «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита», идет по графику.

    «Я официально объявляю, что никаких переносов срока ввода объекта в эксплуатацию не будет. Мы до конца текущего года объект должны ввести: уточнить инженерный проект, получить заключение соответствия, ввести объект в эксплуатацию.

    Никто не перенесет Кубок конфедераций, никто не отменит чемпионат мира-2018. Мы должны быть во всеоружии. Все идет по графику», – цитирует Альбина SPB.Media.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 01:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 июля 2016, 13:32

      воруем бабло согласно графика !! стройка она должна быть на века...

      0
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      Рейтинг: +35

      Red Men 26 июля 2016, 11:17

      Даже смешно)
      Лужники сдадут быстрее чем крестовский....
      Чувствую после завершения строительства, кого нибудь обязательно посадят.....

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 26 июля 2016, 09:57

      Все идет по графику присвоения денег, а стадион как-нибудь потом достроим.

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 26 июля 2016, 09:56

      Все хорошо, прекрасная маркиза...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июля 2016, 09:51

      Ну,Гошка бордюр врать не будет!

      0
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      Рейтинг: +2859

      nemolod 26 июля 2016, 09:47

      Ну да,как в сказке,стадион сам выстроится!

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 26 июля 2016, 09:28

      ну да,4 млрд.ещее кому-то улетело,ждем следующих буржуев-все по плану

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 26 июля 2016, 08:59

      По какому интересно графику ?

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 08:53

      И все идет по плану... (с) Гражданская Оборона.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 июля 2016, 08:44

      Ну посмотрим.

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