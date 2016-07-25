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    Аленичев: «Если «Спартак» покажет свой максимум, то шансов у АЕКа будет очень мало»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЕКа поделился мнением о противостоянии с кипрской командой.

    «Ключевым фактором в противостоянии может стать наша победа на выезде. Чтобы ее добиться, ребятам нужно просто показать то, что они наработали на сборах. Если покажут свой максимум – шансов у АЕКа, думаю, будет очень мало.

    Хорошо, что первый матч проводим на выезде. Это оптимальный вариант. Если даже вдруг случится неудачный результат – все можно поправить дома. Плюс нам не нужно возвращаться в Россию – сразу из Германии мы за два дня до игры отправляемся на Кипр. Не нужно совершать лишних перелетов», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 22:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11232

      alp 27 июля 2016, 15:03

      а если АЕК сыграет на максимуме, тогда че?

      1
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      Рейтинг: +6

      Duken 26 июля 2016, 08:57

      Главное чтобы хрюканье не перешло в жалобное визжание

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 июля 2016, 00:35

      спартаковский максимум закончился в 1999 году....

      0
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      Рейтинг: +11232

      alp 26 июля 2016, 00:29

      опять гоп до прыжка........ в спартаке все такие?

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 26 июля 2016, 00:20

      если их на проходить-тогда кого???

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 июля 2016, 23:31

      Опять слова

      1
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      Рейтинг: +96

      isbagty 25 июля 2016, 22:26

      А если не покажет?
      Странно слышать такие слова от тренера, сделай так, что бы показали, а не филосовствуй в интервью.

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