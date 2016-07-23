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    Алонсо: «С нетерпением жду возобновления противостояния Моуринью и Гвардиолы»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо заявил, что рад возобновлению противостояния Жозе Моуринью с Хосепом Гвардиолой.

    «С нетерпением жду возобновления их противостояния. Они похожи друг на друга касательно амбиций и готовности работать. Они по разному смотрят на философию футбола, но их игроки получают от специалистов лидерские качества и харизму. Конечно, я буду следить за матчами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Я успел поработать с обоими и они, безусловно, специалисты топ-уровня», – заявил Алонсо.

    Источник: Skysports

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    23.07.2016 09:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июля 2016, 11:57

      Как и первое классико 5:0 в пользу пепа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 23 июля 2016, 09:52

      в этом году за третье место максимум будут пороться )

      0
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