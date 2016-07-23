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    Агент: «Ждем, когда «Лацио» и «Интер» договорятся о переходе Кандревы»

    Хавбек «Лацио» Антонио Кандрева близок к переходу в «Интер». Римский клуб ранее уже согласовал трансфер игрока в «Наполи» за 28 миллионов евро, однако полузащитник не смог договориться об условиях личного контракта. Ожидается, что «бьянкочелести» примут последнее предложение миланцев в размере 20 миллионов евро.

    «Этот трансфер не зависит от нас. Два клуба должны договориться между собой. Надеюсь, они сделают это в ближайшие несколько дней.

    Кандрева хочет перейти в «Интер»? Что ж, посмотрим», – отметил агент игрока Федерико Пасторелло.

    Источник: Football Italia

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    23.07.2016 01:45
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