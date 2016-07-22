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    «Боруссия» объявила о переходе Шюррле

    Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с полузащитником «Вольфсбурга» Андре Шюррле. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

    Официально сумма сделки не разглашается, но ранее СМИ сообщали о том, что «волки» получат за своего игрока 30 миллионов евро.

    Отметим, Шюррле в прошлом сезоне сыграл в 29 матчах в составе «Вольфсбурга», в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Также на счету игрока десять матчей и два гола в Лиге чемпионов.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    22.07.2016 14:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 июля 2016, 17:26

      Не понятные трансферы Германии продолжаются. Нет чтоб конкурировать, а они наоборот усиливают заведомо сильного.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 июля 2016, 15:21

      неплохо усиливаются то

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Etiainen 22 июля 2016, 15:58

      Что бы на 2-ом месте остаться,надо.Бавария как всегда скупается

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