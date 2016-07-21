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    Лига Европы. «Биркиркара» выбила «Хартс» и стала соперником «Краснодара»

    Мальтийская «Биркиркара» выиграла в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы у шотландского «Хартса» на его поле. Поединок завершился со счетом 2:1, а в первом матче была зафиксирована ничья 0:0.

    Отметим, «Биркиркара» в следующем раунде сыграет с «Краснодаром». Матч на Мальте состоится 28 июля, а в России – 4 августа.

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

    «Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бубалович, 55; 0:2 – Эррера, 67; 1:2 – Саммон, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 23:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 июля 2016, 19:36

      Краснодар справится на этом этапе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Aндрей 25 июля 2016, 23:29

      Удачи Краснодару

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 июля 2016, 07:38

      Удачи нашим "Бычкам"!!!!!!!!!!!!!!!!1

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 22 июля 2016, 05:51

      Ужас. Позор шотландии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 22 июля 2016, 00:48

      красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июля 2016, 00:35

      «Биркиркара» (Мальта) – «Хартс» (Шотландия) – 1:2 (0:0)
      Только наоборот))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 22 июля 2016, 00:12

      Мальта удивила сегодня в гостях...
      ...думаю,Краснодар удивить не получится...
      ...удачи "быкам"!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 июля 2016, 00:06

      Эта «Биркиркара» помню еще как хохлов наказывала , так что расслабляться нельзя ........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      EvgenyP 22 июля 2016, 00:05

      Вот такая Биркиркара с острова Мальта-прогрессирует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 22 июля 2016, 00:01

      Удачи бычки

      1
      Ответить
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