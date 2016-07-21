Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» готов заплатить за Крооса 50 миллионов

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «горожан» готово заплатить за немецкого хавбека 50 миллионов фунтов. В услугах футболиста заинтересован главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола, являющийся поклонником его игры.

    В прошедшем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2016 18:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 июля 2016, 21:10

      Прикольно,что Сити за Леонардо Бонуччи чуть ли не 60 лямов предлагает, а за Крооса и полтинника хватит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 21 июля 2016, 20:10

      Хосеп! Да не пошол бы ты в жопу, Хосеп?

      Если дырявый Погба 120 стоит... то Кроос как минимум 125!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11