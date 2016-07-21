«Манчестер Сити» готов заплатить за Крооса 50 миллионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «горожан» готово заплатить за немецкого хавбека 50 миллионов фунтов. В услугах футболиста заинтересован главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола, являющийся поклонником его игры.

В прошедшем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом.