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    Гетце: «Переход в «Баварию» в 2013 году – сознательное решение, но сейчас я бы так не поступил»

    Бывший полузащитник «Баварии» Марио Гетце, ставший игроком дортмундской «Боруссии», поделился мнением о своем переходе в стан мюнхенского клуба в 2013 году.

    «Переход в «Баварию» в 2013 году – сознательное решение. Хоть оно и осталось позади, но я не буду от него прятаться. С того времени прошло три года, мне сейчас 24, и я смотрю на ту ситуацию по-другому. Я понимаю, как болельщики приняли мое решение. Сегодня бы я так не поступил.

    Я вернусь домой и попробую убедить всех игрой. Особенно тех, кто не рад мне. Моя цель – играть в свой лучший футбол», – сказал Гетце.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    21.07.2016 15:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 июля 2016, 15:02

      Марио! Спасибо за эти три года и удачи в Дортмунде!

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