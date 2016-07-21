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    В Екатеринбурге завершили устройство фундамента стадиона ЧМ-2018

    В Екатеринбурге на стадионе, строящемся к чемпионату мира-2018, полностью смонтировано внутреннее металлическое кольцо крыши арены. Как сообщает Welcome2018, здесь также завершено устройство фундамента и более чем на треть готово железобетонное основание трибун.

    Как говорят строители, завершить бетонирование оснований трибун здесь планируют до конца 2016 года. Затем начнутся отделочные работы, а в апреле 2017 года специалисты начнут устройство газона стадиона.

    Напомним, что стадион планировали сдать в эксплуатацию в конце 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 11:45
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