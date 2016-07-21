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    Варга: «Венгер два года назад просил меня устроить трансфер Зинченко в «Арсенал»

    Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что два года назад хавбек Александр Зинченко, перешедший нынешним летом из «Уфы» в «Манчестер Сити», мог оказаться в «Арсенале». По его словам, главный тренер «канониров» Арсен Венгер был лично заинтересован в переходе украинского таланта, однако тогда сделка не состоялась по ряду причин. Напомним, сегодня 19-летний игрок дебютировал в составе «горожан» в товарищеской игре против «Баварии» (0:1), проведя на поле первый тайм.

    «Два года назад мне позвонил Арсен Венгер. Тогда 17-летний Зинченко в составе молодежной команды «Шахтера» выбил «Арсенал» из юношеской Лиги чемпионов. Венгер смотрел тот матч, сразу позвонил мне: «Мне нужен Зинченко».

    Сделали предложение, но потом появились определенные интриги, вокруг Зинченко оказалось много людей, и ничего не получилось. У Венгера в команде Уилшер начинал в 16 лет, Фабрегас – в 17. Зинченко мог заиграть на два года раньше.

    Не знаю, как к Александру относится Гвардиола, но Венгер был уверен в этом футболисте. Он тогда говорил: «Шандор, я не для молодежки его хочу взять. Он у меня будет играть уже на следующей неделе». Талант у Зинченко есть – сто процентов. Можно сказать, гарантия от Венгера. Остальное зависит от многих факторов», – сказал Варга.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2016 00:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 21 июля 2016, 09:12

      Тоже мне украинский Месси

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 21 июля 2016, 09:11

      кого бы ни подписали конкуренты, Венгер тут как тут, мол он первый хотел, бла-бла-бла

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      palik > dolf666 21 июля 2016, 15:04

      сударь вы хоть статью читали, прежде чем лить словесный панос в студию...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 21 июля 2016, 06:37

      Пиар...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 21 июля 2016, 05:45

      пиарят, истории выдумывают чтоб подороже обратно продать . там посмотрели на него "- нах.. он нужен!"

      -1
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      ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi > qweewqqweewq 21 июля 2016, 06:33

      Он не русский чтобы так говорить. Парень молодец в 19 лет в М Сити играть. А вот про русских (кокоша,мамаев и тд) можно такое говорить что они говно!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 21 июля 2016, 00:53

      Посмотрим посмотрим )))))

      -2
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