Эдегор отправится в североамериканское турне «Реала»

Зачем парня маринуют? отдали бы в аренду. Да, с его зп он никому не нужен. Часть зп платили бы сами, а часть клуб-арендатор. Зато у него была бы игровая практика на нормальном для его возраста уровне. Успешные выступления и его навыки улучшат и трансферную стоимость поднимут.
Хавбек «Реала» Мартин Эдегор отправился в североамериканское турне мадридского клуба.
По информации Le10Sport, наставник «сливочных» Зинедин Зидан принял такое решение по настоянию президента «галактикос» Флорентино Переса.
Ранее сообщалось, что Зидан также взял в североамериканский сыновей Люка и Энцо.