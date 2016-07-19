Эдегор отправится в североамериканское турне «Реала»

Хавбек «Реала» Мартин Эдегор отправился в североамериканское турне мадридского клуба.

По информации Le10Sport, наставник «сливочных» Зинедин Зидан принял такое решение по настоянию президента «галактикос» Флорентино Переса.

Ранее сообщалось, что Зидан также взял в североамериканский сыновей Люка и Энцо.