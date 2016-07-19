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    Эдегор отправится в североамериканское турне «Реала»

    Хавбек «Реала» Мартин Эдегор отправился в североамериканское турне мадридского клуба.

    По информации Le10Sport, наставник «сливочных» Зинедин Зидан принял такое решение по настоянию президента «галактикос» Флорентино Переса.

    Ранее сообщалось, что Зидан также взял в североамериканский сыновей Люка и Энцо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 09:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Zontik_Leito 19 июля 2016, 11:52

      Зачем парня маринуют? отдали бы в аренду. Да, с его зп он никому не нужен. Часть зп платили бы сами, а часть клуб-арендатор. Зато у него была бы игровая практика на нормальном для его возраста уровне. Успешные выступления и его навыки улучшат и трансферную стоимость поднимут.

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