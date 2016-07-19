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    Озеров: «Буду голосовать за кандидатуру Черчесова»

    Вице-президент РФС Виктор Озеров выразил поддержку кандидатуре Станислава Черчесова на должность наставника сборной России.

    «Из всех российских тренеров, добивавшихся побед как внутри страны, так и с зарубежными клубами, это самая креативная кандидатура. Как вице-президент РФС готов проголосовать за него на исполкоме, если это потребуется.

    У него за плечами богатый опыт выступления за «Спартак», где он неоднократно становился победителем, и поэтому он знает, что такое дух победы.

    Человек волевой, с высокими амбициями, умеющий добиваться поставленных задач», – сказал Озеров.

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2016 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 19 июля 2016, 11:25

      Озеров? Так он умер давно.

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