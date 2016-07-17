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    Канте: «Челси» имеет большие амбиции, которые я разделяю»

    Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте, перешедший в летнее трансферное окно из «Лестера» в «Челси», поделился своими впечатлениями.

    «В прошлом сезоне я открыл для себя АПЛ. Хотел бы поблагодарить всех своих партнеров по «Лестеру» и Клаудио Раньери за этот фантастический сезон, по итогам которого мы стали чемпионами. Болельщики «Лестера» также навсегда останутся в моей памяти.

    Я решил перейти в «Челси». Этот большой клуб только что нанял прекрасного тренера и имеет большие амбиции, которые я разделяю. Антонио Конте убедил меня присоединиться к лондонскому клубу. Теперь я ожидаю знакомства со своей новой командой. Постараюсь сделать все возможное, чтобы успешно провести новый сезон», – сообщил Канте.

    Источник: Twitter

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    17.07.2016 17:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 18 июля 2016, 00:15

      Надеюсь что в составе попадёшь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Zigagurt 18 июля 2016, 00:14

      Чёрная шлюха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 17 июля 2016, 17:58

      Выжигай все.

      0
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